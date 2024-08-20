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Владислав Бакальчук пытается вернуть связанные с бизнесом Wildberries домены

«Ъ»: Владислав Бакальчук борется за связанные с Wildberries домены

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Предприниматель Владислав Бакальчук с помощью регистрации товарного знака с использованием своих инициалов пытается вернуть связанные с бизнесом Wildberries домены. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющейся информации, представляющая интересы сооснователя Wildberries Бакальчука юридическая компания IQ Technology, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака с его именем и инициалами — «ВБ Владислав Бакальчук». Регистрация бренда необходима для альтернативного варианта защиты доменного имени wb.ru, которое перешло недавно созданному маркетплейсом и компанией Russ совместному предприятию РВБ.

31 июля IQ Technology и Владислав Бакальчук направили владельцу Wildberries Татьяне Бакальчук досудебную претензию из-за передачи РВБ доменных имен. Заявители утверждают, что домены относятся к совместной собственности супругов и были переданы без согласия одного из них.

В случае, если оспорить передачу РВБ доменных через суд не получится, то Владислав Бакальчук подаст иск о передаче прав на доменное имя wb.ru владельцу товарного знака ВБ.

До этого основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba. Владислав Бакальчук выступал против слияния, поддержавший его глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о «рейдерском захвате» бизнеса.

Ранее юрист оценил риски банкротства Wildberries.

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