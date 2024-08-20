В РФ хотят усилить контроль за перевозкой драгоценных металлов

Министерство финансов РФ утвердило порядок отбора и анализа проб продукции с содержанием драгоценных металлов, которые помогут усилить контроль за импортом и экспортом таких товаров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект ведомственного акта.

Согласно документу, контроль будет усилен в отношении как ювелирных изделий, так и сплавов или лома драгметаллов. На текущий момент нет закрепленного порядка проверки соответствующей продукции. Из-за этого некоторые участники рынка могут занизить содержание драгоценностей, что приводит к недопоступлению таможенных пошлин и налога на полезные ископаемые (НДПИ).

Доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что предлагаемая Минфином мера позволит таможенным органам более детально подходить к анализу продукции с драгоценными металлами. Благодаря этому, по словам эксперта, НДПИ и таможенные пошлины будут уплачиваться в полном объеме.

В конце июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко приняла решение одобрить законопроект, по которому банки будут направлять Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями. Изменения планировали внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее золотой валютный резерв России достиг рекордного уровня.