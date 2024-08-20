Экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке

ЦБ на заседании 13 сентября оставит ключевую ставку на уровне 18%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин.

«Ну, это мое личное впечатление. Просто манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16%, продемонстрировали, что ее прибавление или снижение на 1-2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того, как ставка была повышена до 18%, с ценами все осталось, как есть», — пояснил Дубинин.

Он уточнил, что при неизменности бюджетной политики, связанной с увеличением государственных расходов, изменения темпов инфляции не произойдет. Дубинин добавил, что плюсом идет импортируемая инфляция: ввоз товаров становится дороже из-за динамики валютных курсов.

Экс-зампред ЦБ не ждет повышения ключевой ставки до 20% в ближайшие месяцы или даже кварталы.

«Если произошло бы какое-то резкое изменение общей обстановки, как в феврале 2022 года, эффективность была бы. А сейчас в любом случае не будет такого», — заключил Дубинин.

В феврале 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% на внеочередном заседании совета директоров. Этому предшествовали обвал рынков и санкции против крупнейших российских банков. Регулятор пояснил, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, до 16% в декабре. Затем она четыре раза была сохранена на этом уровне и повышена до 18% 26 июля 2024 года.

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