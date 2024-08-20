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Эксперт оценил, за какой срок можно накопить миллион при средней зарплате

Экономист Лобода: копить 1 млн руб. со средней зарплатой придется от восьми лет

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Pexels

Россияне со средней зарплатой могут накопить 1 млн рублей за более чем восемь лет. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Быстро накопить при средней зарплате, если нет других доходов, будет проблематично. Это реально, если у вас зарплата как в среднем по России (73 тыс. рублей в месяц), и вы откладываете с нее на депозит около 15%, что соответствует чуть более 10 тыс. рублей. Предположим, что процент очень небольшой или вы снимаете проценты», — сказал Лобода.

Он добавил, что даже если человек положил бонус или премию в 120 тыс. рублей на долгосрочный вклад под 18% годовых и капитализирует проценты, все равно 1 млн рублей получится накопить только через шесть лет. Чтобы накопить быстро и использовать в полной мере возможности высоких процентных ставок, нужно откладывать ежемесячно не менее 50 тыс. рублей в течение полутора лет или сразу положить на вклад от 500 тыс. рублей, рекомендовал экономист. Этот совет применим для успешного игрока на бирже, который получает среднюю зарплату или сдающих квартиры в аренду по ставке от 50 тыс. рублей.

По итогам января-июня банковские вклады российского населения выросли на 10,6%, достигнув 49,4 трлн рублей, следует из данных Агентства по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось , что у большинства россиян нет финансовой подушки безопасности.

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