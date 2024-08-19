В Киеве рассказали о потребностях во внешней помощи на 2025 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что властям страны в следующем году понадобится не менее $38 млрд финансирования от стран Запада.

«Потребности во внешнем финансировании на следующий год будут не менее $38 млрд», — написал он.

По его словам, особое внимание уделяется конфискации замороженных российских активов.

До этого стало известно, что Еврокомиссия 13 августа перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из специального фонда Евросоюза в размере около €4,2 млрд.

Также в США сообщили, что сумма расходов страны на помощь Украине и усиление НАТО с конца февраля 2022 года составила $174,19 млрд. Об этом говорится в совместном отчете Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию. В данную сумму также входит пакет помощи в размере $61 млрд, который был согласован в апреле текущего года. Он до сих пор не полностью поступил Украине.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины.