Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Магазинам SPAR в Москве грозит закрытие из-за тухлой продукции

«Первый Московский»: столичные магазины SPAR могут закрыть из-за тухлой курицы

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Московские магазины SPAR могут закрыться. Роспотребнадзор обнаружил 350 кг тухлой продукции в двух супермаркетах сети. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».

По данным ведомства, в торговых точках продавали тухлую курицу и лепили пиццу из просроченных продуктов и почерневших грибов. Теперь помещениям грозят закрытия до 30 дней, а руководству мазинов — штрафы.

До этого сообщалось, что Роскачество начало проверку фасоли и тунца из-за заражений ботулизмом в России. О таких намерениях ведомства в интервью «Газете.Ru» рассказывал его глава Максим Протасов. В связи с ситуацией, связанной с массовыми отравлениями, Роскачество проведет исследование консервированного тунца и консервированной фасоли, одна из задач — выявить, есть ли признаки ботулизма, сообщал Протасов.

Он также анонсировал повторную проверку шаурмы в России, отметив, что результаты первого исследования «оставляют желать лучшего». Протасов пообещал, что работа над разработкой ГОСТа на шаурму завершится в 2025 году.

Ранее сообщалось , что в России могут появиться ГОСТы на бургеры, салаты и суши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами