Магазинам SPAR в Москве грозит закрытие из-за тухлой продукции

Московские магазины SPAR могут закрыться. Роспотребнадзор обнаружил 350 кг тухлой продукции в двух супермаркетах сети. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».

По данным ведомства, в торговых точках продавали тухлую курицу и лепили пиццу из просроченных продуктов и почерневших грибов. Теперь помещениям грозят закрытия до 30 дней, а руководству мазинов — штрафы.

До этого сообщалось, что Роскачество начало проверку фасоли и тунца из-за заражений ботулизмом в России. О таких намерениях ведомства в интервью «Газете.Ru» рассказывал его глава Максим Протасов. В связи с ситуацией, связанной с массовыми отравлениями, Роскачество проведет исследование консервированного тунца и консервированной фасоли, одна из задач — выявить, есть ли признаки ботулизма, сообщал Протасов.

Он также анонсировал повторную проверку шаурмы в России, отметив, что результаты первого исследования «оставляют желать лучшего». Протасов пообещал, что работа над разработкой ГОСТа на шаурму завершится в 2025 году.

Ранее сообщалось , что в России могут появиться ГОСТы на бургеры, салаты и суши.