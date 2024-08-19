Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ максимально подорожали кредиты наличными

ОКБ: полная стоимость кредита наличными в августе превысила 28 процентов

close
100%
Shutterstock/Tero Vesalainen

В РФ полная стоимость кредита (ПСК) наличными обновила максимум с начала 2024 года и достигла 28,79%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным издания, в июне ПСК составляла 26,96%, а в июле — уже 27,1%.

В ОКБ отметили, что в июле россияне получили 3,01 млн кредитов наличными на 584,05 млрд рублей. Количество выдач кредитов выросло на 4%, при этом объем сократился на 16%. Средний размер кредита уменьшился до 194 тысяч рублей.

До этого результаты опроса Банка Синара, проведенного в августе, показали, что большинство россиян не заинтересованы в долгосрочных сберегательных инструментах в период высокой ключевой ставки.

Долгосрочные сберегательные инструменты не интересны 74,6% опрошенных. Для 38,4% респондентов они не привлекательны в принципе, еще 31,9% указывают, что не хотели бы расставаться с накоплениями на слишком долгие сроки.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами