В РФ максимально подорожали кредиты наличными

В РФ полная стоимость кредита (ПСК) наличными обновила максимум с начала 2024 года и достигла 28,79%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным издания, в июне ПСК составляла 26,96%, а в июле — уже 27,1%.

В ОКБ отметили, что в июле россияне получили 3,01 млн кредитов наличными на 584,05 млрд рублей. Количество выдач кредитов выросло на 4%, при этом объем сократился на 16%. Средний размер кредита уменьшился до 194 тысяч рублей.

До этого результаты опроса Банка Синара, проведенного в августе, показали, что большинство россиян не заинтересованы в долгосрочных сберегательных инструментах в период высокой ключевой ставки.

Долгосрочные сберегательные инструменты не интересны 74,6% опрошенных. Для 38,4% респондентов они не привлекательны в принципе, еще 31,9% указывают, что не хотели бы расставаться с накоплениями на слишком долгие сроки.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.