В магазинах «Леруа Мерлен» в РФ начали менять вывески

В Мытищах на первом гипермаркете «Леруа Мерлен» сменили вывеску на «Лемана ПРО». Об этом пишет РБК.

Отмечается, что гипермаркет в Мытищах стал первым магазином сети, открывшимся на территории России в 2004 году. Решение о ребрендинге было принято после того, как французский владелец гипермаркетов Adeo ушел из России.

Новая вывеска на гипермаркете появилась ночью. Всего до конца 2024 года в России обновят 50 магазинов популярной сети. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

«В магазинах сети «Лемана ПРО» идет активный процесс ребрендинга. Он будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Новый бренд интегрируется во все коммуникационные и рекламные материалы», — поделились в компании.

В июне стало известно, что «Леруа Мерлен» в России сменит название «Лемана Про» до конца 2024 года. В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в прошлом году.

Ранее «Лемана ПРО» запустила обновленную программу лояльности.