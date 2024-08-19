Из бюджета нацпроектов украли 3 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ обнаружила кражу 3 млрд рублей из бюджета нацпроектов. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Хищения были выявлены в Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

За полгода 2024 года прокуратура выявила более 58 тыс. нарушений при реализации национальных проектов. Для их устранения было внесено 22 тыс. представлений, принесено свыше 2 тыс. протестов, в суды было направлено 6,7 тыс. заявлений на сумму 2,9 млрд рублей. По подозрению в растрате и коррупции к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 14,8 тыс. лиц, также было возбуждено 500 уголовных дел.

До этого сообщалось, что расходы бюджета на нацпроекты в 2023 году были исполнены на 99,2% от плана.

Ранее Минфин раскрыл расходы бюджета России на нацпроекты по состоянию на 1 июля.