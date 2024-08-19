На «Авито Недвижимости» упростили продажу квартир в новостройках

На «Авито Недвижимости» стал доступен сервис по подбору новостроек, который объединяет агентства недвижимости и застройщиков, сообщает пресс-служба платформы.

При подключении к сервису агенты по недвижимости могут в рамках одной платформы подбирать клиентам квартиры в новостройках, бронировать их и получать комиссию от застройщика за продажу объектов.

В случае успешной сделки агенту не придется ждать поступления денег от застройщика напрямую, вознаграждение авансом выплатит сама платформа.

В свою очередь застройщики в новом сервисе получают дополнительный источник продаж в лице клиентов, которых приводят агенты по недвижимости. Отмечается, что сейчас на Авито зарегистрировано более 96 тыс. аккаунтов агентов.

«В конце прошлого года мы запустили сервис «Комфортная сделка», который помогает собственникам продавать вторичное жилье на платформе при поддержке профессиональных агентов. Теперь на «Авито» появилось решение и для первичного рынка», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его мнению, это стало еще одним шагом платформы на пути к упрощению операций с недвижимостью.

«С запуском подбора новостроек у агентов появится возможность закрывать большинство этапов сделки в режиме одного окна без необходимости переключаться между площадками. Также специалистам, которые сопровождают продажу вторичного жилья, стало проще подбирать для собственников квартиры на первичном рынке», — сказал Алексеев.

На старте сервисом можно воспользоваться в Воронеже, Уфе и Казани. Планируется, что до конца года он появится в других крупных городах страны.

Как уточнили в компании, сервис предоставляет агентам доступ к дополнительным параметрам объектов — номеру дома и квартиры, этажу, расположению окон, актуальной стоимости, доступности для бронирования.

Кроме того, агент может отфильтровать квартиры по пожеланиям клиента и подобрать максимально подходящий вариант без необходимости напрямую общаться с застройщиком и уточнять детали, а также конвертировать страницу с определенным лотом в презентацию либо включить демонстрационный режим.

Также руководители агентств недвижимости получают доступ к аналитике — они видят текущие сделки агентства и прогнозируемую сумму вознаграждений.