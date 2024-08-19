Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «Авито Недвижимости» упростили продажу квартир в новостройках

Риелторы и застройщики смогут продавать первичное жилье в новом сервисе

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

На «Авито Недвижимости» стал доступен сервис по подбору новостроек, который объединяет агентства недвижимости и застройщиков, сообщает пресс-служба платформы.

При подключении к сервису агенты по недвижимости могут в рамках одной платформы подбирать клиентам квартиры в новостройках, бронировать их и получать комиссию от застройщика за продажу объектов.

В случае успешной сделки агенту не придется ждать поступления денег от застройщика напрямую, вознаграждение авансом выплатит сама платформа.

В свою очередь застройщики в новом сервисе получают дополнительный источник продаж в лице клиентов, которых приводят агенты по недвижимости. Отмечается, что сейчас на Авито зарегистрировано более 96 тыс. аккаунтов агентов.

«В конце прошлого года мы запустили сервис «Комфортная сделка», который помогает собственникам продавать вторичное жилье на платформе при поддержке профессиональных агентов. Теперь на «Авито» появилось решение и для первичного рынка», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его мнению, это стало еще одним шагом платформы на пути к упрощению операций с недвижимостью.

«С запуском подбора новостроек у агентов появится возможность закрывать большинство этапов сделки в режиме одного окна без необходимости переключаться между площадками. Также специалистам, которые сопровождают продажу вторичного жилья, стало проще подбирать для собственников квартиры на первичном рынке», — сказал Алексеев.

На старте сервисом можно воспользоваться в Воронеже, Уфе и Казани. Планируется, что до конца года он появится в других крупных городах страны.

Как уточнили в компании, сервис предоставляет агентам доступ к дополнительным параметрам объектов — номеру дома и квартиры, этажу, расположению окон, актуальной стоимости, доступности для бронирования.

Кроме того, агент может отфильтровать квартиры по пожеланиям клиента и подобрать максимально подходящий вариант без необходимости напрямую общаться с застройщиком и уточнять детали, а также конвертировать страницу с определенным лотом в презентацию либо включить демонстрационный режим.

Также руководители агентств недвижимости получают доступ к аналитике — они видят текущие сделки агентства и прогнозируемую сумму вознаграждений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами