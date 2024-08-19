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Суд арестовал активы производителя водки на миллиарды рублей

Суд арестовал 6,8 млрд рублей активов производителя водки «Байкал»

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Варвара Гертье/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы ООО «Алкогольная производственная компания» (ООО «АПК»), производящего водку «Байкал», «Славянскую» и «Нерпу», на сумму более 6,8 млрд рублей по заявлению ульяновского управления ФНС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Арест коснулся денежных средств компании на счетах в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и других кредитных организациях. Исключение составили средства на выплату зарплаты сотрудникам.

Суд также запретил ООО «АПК» совершать сделки с земельным участком и зданием в Ульяновске, а Росреестру — регистрировать сделки с этой недвижимостью. Органам ГИБДД запрещены любые регистрационные действия в отношении 27 транспортных средств компании.

Обеспечительные меры приняты в рамках иска ФНС, требующей признать ООО «АПК» и ульяновское ООО «Альфа Люкс» зависимыми лицами и взыскать с ООО «АПК» задолженность ООО «Альфа Люкс».

«ООО «Альфа Люкс» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов фактически перевело свою деятельность на взаимозависимое лицо ООО «АПК», — говорится в заявлении ФНС.

Предварительные слушания по делу назначены на 4 сентября. По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «АПК» является его гендиректор Максим Стахов.

До этого стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о передаче активов автодилера «Рольф» в пользу государства по иску Генпрокуратуры РФ. Уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова и других лиц было возбуждено в 2019 году.

Ранее следственный комитет начал проверку активов подозреваемых в коррупции генералов Минобороны.

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