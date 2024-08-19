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Кабмин рассмотрит продление налоговых льгот для электронной отрасли

Мишустин поручил правительству проработать новые льготы для радиоэлектроники

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о предоставлении трехлетних налоговых льгот для производителей радиоэлектроники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее поручение.

Согласно документу, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Антон Алиханов и руководитель ФНС Даниил Егоров должны в десятидневный срок разработать и внести в правительство проект федерального закона о налоговых льготах для организаций радиоэлектронной промышленности.

С лета 2022 года для предприятий отрасли действуют льготная ставка налога на прибыль в 3% и ставка страховых взносов в 7,6%. Эти меры предоставлены до конца 2024 года.

По данным замглавы Минпромторга Василия Шпака, в 2022 году льготами на прибыль воспользовались 169 предприятий почти на 9 млрд рублей, а льготами на страховые взносы — 179 организаций более чем на 6 млрд рублей.

«Сейчас смотрим в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, которыми могли бы расширить действующее постановление», — отмечал Шпак.

До этого стало известно, что Минпромторг России планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года. Заместитель министра Василий Шпак отметил, что за 2023 год компании сэкономили 71,5 млрд рублей, которые могут быть направлены на развитие и модернизацию. В ведомстве также рассматривают возможность расширения льгот на производителей средств и материалов для электроники.

Ранее кабмин продлил налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки.

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