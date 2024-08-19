В РФ предложили запретить возврат товаров, приобретенных онлайн

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России направил в Роспотребнадзор письмо, в котором предложил запретить возврат ряда товаров, приобретенных в онлайн-торговле. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Авторы инициативы предложили запретить возвращать те товары, которые не возьмут обратно и в офлайн-торговле. В перечень входят предметы личной гигиены, нижнего белья, медицинские препараты и прочие «чувствительные» категории, прямо воздействующие на здоровье и тело человека.

Сегодня, согласно действующим правилам, покупатель может сдать обратно контактные линзы после использования и даже нижнее белье.

До этого эксперты сервиса CDEK.Shopping Елизавета Попова, Антон Демчук и Александр Кривомаз — руководители категорий Fashion и Электроника, а также проекта CDEK.Shopping Auto — рассказали, из каких стран и какие товары лучше заказывать. По их словам, на сегодняшний день существует огромное количество возможностей заказать любой товар из-за рубежа. Но есть много нюансов, в которых стоит разбираться.

Ранее эксперты рассказали о замедлении оборотов торговли в российских маркетплейсах.