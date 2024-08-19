Россиянам объяснили, какой должна быть финансовая подушка и как ее накопить

Комфортная финансовая подушка подразумевает наличие суммы, которой хватит на три месяца расходов. Она должна помочь преодолеть любой кризис, связанный с потерей работы или другой проблемой, которая предполагает прекращение доходов, объяснил в беседе с RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Чтобы сформировать финансовую подушку, необходимо начать с изучения структуры доходов и расходов – важно понимать, куда и сколько уходит денег, объяснил эксперт.

«В случае болезни или потери работы кризис можно будет преодолеть относительно легко, все силы употребив на решение возникшей проблемы, а не на выживание», — отметил он.

Относительно безболезненным способом накопить деньги Шнейдерман назвал откладывание 10% дохода, так как такая сумма не скажется на ежедневных суммах. Вкладывать средства можно в накопительные счета с процентами.

Эксперт подчеркнул, что сложности с формированием подушки особенно часто встречаются на первых порах, когда ее размер кажется небольшим, из-за чего хочется все бросить. Он призвал преодолеть этот барьер, так как затем откладывание денег станет привычкой.

Когда подушка станет более ли менее внушительной, ее лучше положить на долгосрочный депозит. Идеальной для спокойной жизни эксперты считают сумму накоплений в две-три годовые зарплаты.

До этого исследователи выяснили, что 73% россиян не обладают накоплениями, которые позволят им жить без доходов даже три месяца. При этом в 2020 году доля россиян без подушки безопасности была выше и составляла 80%.

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