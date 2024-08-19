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Китай и США создали группу для борьбы с финансовыми рисками

Китай и США обменялись контактами для решения финансовых проблем

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Global Look Press

Народный банк Китая сообщил о достижении договоренности с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для решения будущих «финансовых стрессовых ситуаций». Это редкий пример поиска общей почвы между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению ЦБ Китая, стороны «обменялись списками контактов по финансовой стабильности» в ходе пятого заседания Финансовой рабочей группы, созданной после визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай в прошлом году.

«Народный банк Китая и Министерство финансов США подписали обмен нотами об укреплении китайско-американского сотрудничества в области финансовой стабильности», — говорится в сообщении китайского регулятора о встречах 15-16 августа.

По словам представителя Минфина США, встречи были посвящены таким темам, как макроэкономическая и финансовая стабильность, управление Международным валютным фондом и вопросы рынков капитала.

Впервые в заседаниях приняли участие финансовые организации, хотя их названия не были раскрыты. Обсуждались вопросы устойчивого финансирования и возможные области сотрудничества.

«Это важный шаг для укрепления финансовой стабильности и снижения рисков в глобальной экономике», — заявил представитель Народного банка Китая.

До этого стало известно, что замещение Китая в мировом производстве меди потребует от Запада около $85 млрд инвестиций. Сейчас Китай контролирует 97% мощностей по выплавке меди, обеспечивая около 3 млн тонн продукции. Попытка отказаться от китайской индустрии может разрушить цепочку поставок и привести к росту цен на медь.

Ранее в Китае раскрыли, какой шаг Байдена обрек США на провал.

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