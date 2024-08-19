В Москве зафиксирован рост спроса на сферу услуг

Оборот сферы услуг населению в Москве вырос на 7,4% в первом полугодии 2024 года, достигнув 1,9 трлн рублей. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева., передает РИА Новости.

По словам Багреевой, наибольший рост показал сегмент электронных сервисов — 24%, до 164,4 млрд рублей. Транспортные услуги увеличились на 14%, до 638,5 млрд рублей благодаря развитию внутреннего туризма и городской транспортной системы.

«Выручка учреждений культуры выросла на 11,3% до 43,2 млрд рублей. Аналогичную динамику продемонстрировали спортивные организации, увеличив оборот до 24,5 млрд рублей», — отметила заммэра.

Бытовые услуги показали рост на 6,7%, до 117 млрд рублей. Гостиницы и турагентства нарастили продажи на 5,4%, заработав почти 72 млрд рублей.

Багреева подчеркнула, что за пять лет — с 2018 по 2023 год — оборот услуг в столице вырос на 35,4%. Она отметила высокий уровень потребительского спроса в Москве, а также действующие в городе меры поддержки предпринимателей при выходе на рынок, развитии бизнеса и освоении новых ниш.

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