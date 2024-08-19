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Выпускники обострили конкуренцию на рынке труда в Китае

Reuters: уровень безработицы в Китае среди 16–24-летних достиг 17,1% в июле

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Reuters

Уровень безработицы среди молодежи в Китае подскочил до 17,1% в июле, согласно официальным данным, достигнув наивысшего показателя в этом году. Об этом пишет агентство Reuters. Вторая по величине экономика мира сталкивается с растущими препятствиями, включая высокую безработицу среди молодых людей, закредитованный рынок недвижимости и обострение торговых проблем с Западом.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, ответственный за экономическую политику, призвал услышать компании, испытывающие трудности, и действительно решить их проблемы. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 16–24 лет, опубликованный Государственным статистическим управлением, значительно вырос по сравнению с 13,2% в июне.

Почти 12 миллионов студентов окончили китайские университеты в июне, обострив конкуренцию на и без того сложном рынке труда, что, вероятно, объясняет резкий скачок безработицы в июле. Ранее президент Си Цзиньпин заявил, что борьбе с безработицей среди молодежи должен быть присвоен высший приоритет.

Среди 25–29-летних уровень безработицы в июле составил 6,5%, увеличившись с 6,4% в предыдущем месяце. Для рабочей силы в целом этот показатель составил 5,2%.

До этого стало известно, что среди ключевых вызовов для российских работодателей в прошлом году оказались подбор персонала, его удержание и завышенные зарплатные ожидания соискателей. Эксперты также отметили развитие соцпакетов, расширение программ ДМС и рост интереса к страхованию ответственности директоров как основные тренды на рынке труда.

Ранее поток трудовых мигрантов в Россию из страны СНГ резко сократился.

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