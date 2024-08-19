Логистика с Китаем усложнилась из-за западного давления

Китайские поставщики начали просить российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что логистика с Китаем значительно усложнилась с июля. «Три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны», — рассказал он.

Эту информацию подтвердили представители «Опоры России» в Китае и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему.

Эксперт-практик из компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич отмечает, что некоторые компании уже адаптируются к новым реалиям и начинают использовать новые логистические маршруты. Однако для их стабильной работы требуется время.

До этого основные трудности в торговле с Китаем были связаны в основном с перечислением денег. Теперь же проблемы возникли и в сфере логистики, что может привести к увеличению сроков и стоимости поставок.

Ранее у российских компаний зависли миллиарды за рубежом.