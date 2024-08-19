ЦБ посоветовали пересмотреть схему определения курса юаня

Экономисты призывают Центробанк пересмотреть методику определения официального курса юаня из-за расхождения между внутренним и мировым рынками. Об этом пишут «Ведомости».

За неделю спред между кросс-курсом юаня к доллару, рассчитанным по официальным курсам ЦБ РФ к рублю, и котировками на форексе достиг почти 3% — рекордно высокого уровня.

«В России сейчас три слабо связанных сегмента валютного рынка — биржевой, внебиржевой и офшорный. Это искажает понимание справедливого курса валют и снижает доверие к данным ЦБ», — отмечает эксперт крупного банка.

Кросс-курс доллар/юань за неделю снизился на 0,67% до 7,36 юаня/доллар, на мировом рынке доллар подешевел всего на 0,02% до 7,16 юаня/доллар. Курс юаня к рублю на Мосбирже вырос на 1,63% до 12,06 руб./юань. Курс доллара ЦБ установил на уровне 88,9 руб./доллар по внебиржевым сделкам.

«Предложение юаня обеспечивают экспортеры и ЦБ в рамках операций ФНБ, но его избыток из-за низкого спроса на юань как инструмент сбережений», — объясняет собеседник банка.

После санкций США против Мосбиржи возможности арбитража на разных сегментах рынка сузились из-за риска вторичных ограничений для контрагентов биржи.

Ранее аналитик предсказал скорое укрепление рубля.