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Эксперт назвала причины подорожания молочных продуктов в России

Аналитик Петрова: сырье и логистика увеличат стоимость молочных продуктов в РФ

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Sergei Karpukhin/Reuters

Молочные продукты в России подорожают на 5% в сентябре из-за комплекса факторов. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала генеральный директор компании «Petrova Five Consulting» Марина Петрова.

По словам эксперта, основное влияние на цены окажут рост мировых цен на сырье, повышение ключевой ставки ЦБ и дефицит кадров. Однако есть и дополнительные факторы.

«Есть еще факторы — это увеличение стоимости логистики, потому что мы понимаем, чтобы произвести любой молочный продукт, нам необходимо заготовить корма, а там есть и ГСМ, и в сельхозтехнике все комплектующие, которые частично зарубежные, есть у нас и семена, которые также зарубежные», — пояснила Петрова.

Она отметила, что на стоимости молочной продукции сказывается и подорожание упаковочных материалов. Из-за санкций производителям пришлось искать альтернативу, что потребовало дополнительных ресурсов.

«Производство продуктов питания — это многофакторная история <…> Рост цен на пять процентов, казалось бы, да, он чувствителен, но доля каждого фактора в данном случае может быть даже не достигать одного процента, просто факторов много», — добавила эксперт.

На прошлой неделе стало известно, что вице-президент США Камала Харрис предложила ввести федеральный запрет на чрезмерное повышение цен на продукты. Она пообещала штрафы для компаний, нарушающих правила, и поддержку малым пищевым предприятиям в случае победы на выборах.

Ранее в России замедлилась инфляция.

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