Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бангладеш заявили, что не допустят нарушения глобальной цепочки поставок одежды

Временный премьер Юнус: Бангладеш не допустит нарушения поставок одежды

close
100%
Global Look Press

Временные власти Бангладеш не допустят нарушения глобальной цепочки поставок готовой одежды. Об этом, ссылаясь на встречу председателя переходного правительства страны Мухаммада Юнуса с иностранными дипломатами, сообщает ТАСС.

Премьер-министр призвал торговых и инвестиционных партнеров сохранить доверие к Бангладеш. Он подчеркнул, что Дакка не потерпит никаких попыток нарушить глобальную цепочку поставок одежды, в которой Бангладеш играет ключевую роль.

Юнус заявил, что в стране проведут глобальные экономические реформы, которые будут направлены на восстановление макроэкономической стабильности и устойчивого роста. Он отметил, что первостепенное внимание будет уделено надлежащему управлению и борьбе с коррупцией.

Глава переходного правительства подчеркнул, что Бангладеш будет придерживаться всех международных, региональных и двусторонних договоров, участником которых он является.

До этого сообщалось, что мировые бренды значительно сократили заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеш после протестов в стране. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу экономику Бангладеш, для которой производство одежды и обуви является ведущей отраслью.

Ранее экс-премьер Бангладеш Хасина связала свою отставку с действиями США.

Все новости на тему:
Беспорядки в Бангладеш
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами