В Бангладеш заявили, что не допустят нарушения глобальной цепочки поставок одежды

Временные власти Бангладеш не допустят нарушения глобальной цепочки поставок готовой одежды. Об этом, ссылаясь на встречу председателя переходного правительства страны Мухаммада Юнуса с иностранными дипломатами, сообщает ТАСС.

Премьер-министр призвал торговых и инвестиционных партнеров сохранить доверие к Бангладеш. Он подчеркнул, что Дакка не потерпит никаких попыток нарушить глобальную цепочку поставок одежды, в которой Бангладеш играет ключевую роль.

Юнус заявил, что в стране проведут глобальные экономические реформы, которые будут направлены на восстановление макроэкономической стабильности и устойчивого роста. Он отметил, что первостепенное внимание будет уделено надлежащему управлению и борьбе с коррупцией.

Глава переходного правительства подчеркнул, что Бангладеш будет придерживаться всех международных, региональных и двусторонних договоров, участником которых он является.

До этого сообщалось, что мировые бренды значительно сократили заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеш после протестов в стране. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу экономику Бангладеш, для которой производство одежды и обуви является ведущей отраслью.

Ранее экс-премьер Бангладеш Хасина связала свою отставку с действиями США.