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В Москве упал спрос на строящееся жилье

«Метриум»: спрос на строящееся жилье в Москве просел на 30% за месяц

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В июле 2024 года в Москве было заключено 7,3 тыс. сделок по покупке строящегося жилья (-30% к июню). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, проанализировав статистику столичного Росреестра.

В годовом выражении снижение менее значительное – 15% к июню 2023-го. Тогда было заключено 8,6 тыс. сделок. В целом за первые семь месяцев 2024 года застройщики заключили порядка 52 тыс. договоров по покупке строящегося жилья, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

«Спрос на новостройки остается устойчивым благодаря поддерживающим мерам — семейная ипотека, субсидированные кредиты, а также рассрочка от застройщиков. Эти инструменты позволяют покупателям в Москве приобретать жилье на комфортных условиях, несмотря на рост процентных ставок по обычным ипотечным программам до заградительных значений», — отметил Сырцов.

По его словам, к некоторому снижению числа сделок в июле привело завершение программы льготной ипотеки под 8% и IT-ипотеки в столице. Но Сырцов ждет адаптации ипотечного рынка к изменениям.

По данным «Метриум», в июле 2024 года в новостройках «старой» Москвы продавалось 52 140 квартир и апартаментов (+7,2% за месяц). В Новой Москве было зафиксировано снижение продаж (-0,6% за месяц, до 21 520).

Ранее стало известно, сколько москвичей готовы купить дом.

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