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Россиян предупредили о подорожании кофе

Экономист Жукова допустила подорожание кофе в России на 6% до конца года

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Shutterstock

Кофе может подорожать на 6-8% до конца 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова.

«Кофе конкурирует с чаем по популярности у россиян. Большое количество приспособлений для приготовления кофе, а также кофе на вынос привели к примерно одинаковому потреблению. В отличие от чая, сырье для кофе полностью импортируется из Вьетнама, Индии, Бразилии, Индонезии и Колумбии. Соответственно, никаких предпосылок для снижения стоимости кофе нет», — пояснила экономист.

Она уточнила, что самые распространенные виды кофе в России — арабика и робуста. Так, арабика больше ценится за счет богатства вкусовых оттенков. Жукова уточнила, что урожайность робусты значительно выше, чем у арабики, поэтому и цена на робусту в два-три раза ниже, чем у арабики.

В преддверии роста цен производители кофе и кофейни могут предлагать более дешевую робусту, чтобы россияне не воспринимали напиток как «очень дорогой», сочла экономист.

По ее оценке, средняя цена на растворимый кофе за год выросла на 8,5%, и больше всего подорожал кофе торговых марок MacCoffee и Nescafe – 27,5% и 16,9% соответственно. Молотый кофе прибавил в цене 7,7%, кофе в зернах – 2,3%, а кофе в капсулах для кофемашин – 9,19%. Средняя стоимость кофе на вынос составляет 161,07 руб (+7,7% за год). Экономист добавила, что наибольшей популярностью готовый кофе пользуется в Москве, Санкт-Петербурге и Саратовской области – на эти регионы приходится наибольшая доля продаж кофе.

Ранее сообщалось, что в России подорожало малиновое варенье.

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