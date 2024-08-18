Россиян предупредили о повышении цен на пиво

Производители пива и слабоалкогольных напитков с осени поднимут цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Фонтанка».

С 1 сентября повышение отпускных цен произойдет у двух из трех крупнейших российских производителей: ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес», пишет издание. По его данным, производители планируют предоставить новые прайс-листы на свою продукцию в ближайшее время. В публикации отмечается, что оптовая стоимость напитков «Балтики» вырастет приблизительно на 10%.

Издание подчеркивает, что у «АБ ИнБев Эфес» сильнее всего подорожают иностранные бренды. Например, стоимость пива марок Efes и Bud вырастет на 17%, Hoegaarden — на 15%, Velkopopovicky Kozel — на 12%, остальные позиции вырастут в цене на 5-10%, говорится в материале.

До этого в России зафиксировали рост продаж пива. Потребление этого напитка в стране за первое полугодие выросло на 4,8%. Такая динамика в том числе связана с восстановлением продаж импортной продукции. Так, за июнь РФ нарастила закупки пива из-за границы на 18% год к году.

Ранее сообщалось о падении производства пива в ЕС.