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Центробанк Ливии приостановил работу по необычной причине

Центробанк Ливии приостановил работу из-за похищения директора управления IT

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Shutterstock

Центральный банк Ливии приостановил свою работу из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий ЦБ. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Центробанк сообщил, что директор управления Мусаб Мусаллим был утром в воскресенье, 18 августа, похищен из своего дома. Также там добавили, что ряду других высокопоставленных лиц ЦБ приходили угрозы о похищении.

В ЦБ подчеркнули, что приостанавливают всю деятельность и работу всех управлений регулятора и не будут ее возобновлять до тех пор, пока Мусаба Мусаллима не освободят.

10 августа сообщалось, что в столице Ливии Триполи достигнуто соглашение о временном прекращении огня между враждующими сторонами. Об этом рассказал официальный представитель службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Усама Али.

До этого директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак заявил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие – правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированное палатой представителей правительство во главе с Усамой Хаммадом, которого поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

Ранее сообщалось, что Россия планирует открыть генконсульство в Бенгази.

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