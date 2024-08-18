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Жилищный кризис в США стал ключевым вопросом президентской гонки

FT: кризис на рынке недвижимости сделал американскую мечту кошмаром

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Жилищный кризис в США становится ключевым вопросом президентской кампании. Высокие процентные ставки привели к стагнации рынка недвижимости, снижению предложения и росту арендной платы, особенно в колеблющихся штатах. Об этом пишет Financial Times.

По данным опроса Центра народной демократии, 84% избирателей в этих штатах считают стоимость жилья серьезной проблемой. Вице-президент Камала Харрис представила план по решению жилищного кризиса, включающий налоговые льготы до $25 000 для покупателей первого жилья и строителей стартовых домов.

Эксперты отмечают, что двухлетние усилия ФРС по борьбе с инфляцией сделали покупку жилья недоступной для многих американцев. В июле расходы на жилье составили почти 90% зафиксированной инфляции.

Рынок ожидает, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре, но эффект от этого будет постепенным. Ставки по 30-летней ипотеке снизились до 6,47%, но это все еще значительно выше 2,65% в начале 2021 года.

Низкое предложение на вторичном рынке стимулирует активность в секторе нового жилья. По данным бюро переписи населения, количество завершенных новостроек выросло на 15,5% в годовом исчислении в июне.

Для тех, кто не может позволить себе покупку жилья, аренда остается дорогой. В Аризоне, например, для аренды двухкомнатной квартиры требуется годовой доход почти $70 000, что почти вдвое превышает медианный доход в $37 209.

До этого стало известно, что британский аналитик Александр Меркурис предсказал два международных кризиса для США перед ноябрьскими выборами. Он отметил, что Демократическая партия игнорирует ситуацию на Украине, что может привести к серьезным проблемам, особенно в Донбассе.

Ранее Харрис решила запретить взвинчивание цен на продукты.

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