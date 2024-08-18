Эксперт назвала худшие варианты инвестиций

Главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова рассказала, как не стоит инвестировать средства. Об этом пишут «Известия».

По ее словам, множество людей привлекают инвестиционные предложения, обещающие светлое будущее и огромные доходы. Однако зачастую они могут привести к потере денег или даже многомиллионным долгам.

«Торговля на Форексе (мировом валютном рынке. — «Газета.Ru») — одна из самых распространенных и сильно разрекламированных возможностей. Идея заключается в покупке валюты по низкой цене и продаже по высокой, извлекая прибыль из курсовой разницы. Однако для большинства людей это оказывается ловушкой», — поделилась Волкова.

Она добавила, что многие брокеры предлагают обучение на демоверсиях торговых площадок. Люди, видя положительный результат, начинают вкладывать свои деньги, иногда беря кредиты.

До этого жительница Красноярска оформила кредиты на всю семью, пытаясь заработать на инвестициях и лишилась более 6 млн рублей. С 57-летней женщиной по телефону связался неизвестный, он представился трейдером и предложил россиянке дополнительный заработок на инвестициях.

Ранее автор «Богатый папа, бедный папа» назвал выгодные инвестиции в 2024 году.