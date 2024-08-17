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Нового управляющего активами «Арианта» обвинили в разрушении бизнеса

РБК: «Ариант» пожаловался Дюмину на уничтожение его национализированных активов

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Группа компаний «Ариант», в прошлом владевшая национализированными фирмами «Кубань-Вино» и «Ариант», обвинила их нового управляющего в целенаправленном разрушении бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо представителей холдинга для помощника президента РФ Алексея Дюмина.

В материале отмечается, что подлинность обращения журналистам подтвердили в самом ООО «ГК Ариант». При этом в «Россельхозбанке», который в настоящее время контролирует активы национализированных компаний, наличие проблемы не признали.

По данным РБК, руководство группы компаний попросило Дюмина проверить, как используются активы фирм «Кубань-Вино» и «Ариант» после их передачи в государственную собственность. В письме подчеркивается, что инспекция должна помочь «сохранить уникальный агропромышленный холдинг».

Кроме того, авторы обращения обратили внимание, что при вынесении решения о национализации упомянутых фирм Арбитражный суд Челябинской области не учел срок исковой давности. В документе уточняется, что аналогичная ситуация произошла с передачей в государственную собственность 55% завода «Исеть». Последний принадлежал бывшему депутату Государственной думы РФ Малику Гайсину, при этом 25 июня 2024 года Верховный суд страны отменил все решения в отношении предприятия из-за истечения срока исковой давности.

«Учитывая эту судебную практику, государству, «возможно, придется возвращать» ГК «Ариант» изъятую собственность, а предприятий уже не будет», — подчеркнули журналисты.

23 мая текущего года активы группы компаний «Ариант» перешли под управление ООО «РСХБ-Финанс». Фирмы «Кубань-Вино» и «Ариант» решили национализировать в рамках расследования против предпринимателей Юрия Антипова и Александра Аристова, которое инициировала Генеральная прокуратура РФ.

Ранее российские нефтяники заявили о «тайном» изъятии их активов.

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