Самозанятым матерям рассказали, как получить больше льгот

Самозанятые россиянки с детьми могут расширить льготы, заключив договор добровольного соцстрахования с Социальным фондом России (СФР), рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

Это позволит матерям получать декретные выплаты, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и больничные, пояснил он.

Чтобы начать получать дополнительные пособия в 2025-м, необходимо заключить договор с СФР до конца текущего года, а также оплатить взнос в размере 6696,22 рубля. Сделать это можно как офлайн в налоговой или МФЦ, так и через сайт ФНС, подчеркнул Чаплин.

До этого в Госдуме напомнили, что малоимущим россиянам положена помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября. Под нуждающейся семьей понимается та, где среднедушевой доход составляет меньше одного прожиточного минимума.

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