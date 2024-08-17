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Starbucks снова обвинили в краже идеи помады со вкусом кофе

На Starbucks в третий раз подали в суд за кражу концепции помады со вкусом кофе

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Depositphotos

Компания Balmuccino в третий раз подала в суд на Starbucks, обвиняя сеть кофеен в краже ее концепции помады и блеска для губ со вкусом кофе. Об этом сообщает Reuters.

Balmuccino в пятницу, 16 августа, подала жалобу в федеральный суд Манхэттена. Подача иска последовала за отклонением федеральным судьей Сиэтла в июле 2023 года более ранней версии иска по процессуальным основаниям, что стало вторым подобным отклонением. Первоначально Balmuccino подала в суд на Starbucks в Лос-Анджелесе в октябре 2019 года.

В Balmuccino утверждают, что начали разрабатывать бальзамы для губ со вкусом кофе в 2016 году. Прототипы были представлены на встрече в октябре 2018 года в нью-йоркском офисе Starbucks. По заявлениям истца, сеть кофеен украла концепцию и в апреле 2019 года выпустила разработанный компанией продукт под названием S'mores Frappuccino Sip Kit. При этом Balmuccino никаких выплат от Starbucks не получила. Компания требует от Starbucks возмещения.

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