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«Газпром» сократил объем подачи газа в Европу через «Суджу»

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,3 млн кубометров

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Bernadett Szabo/Reuters

«Газпром» в субботу, 17 августа, сократил объем транзита газа в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» до 42,3 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Днем ранее объем подачи газа по направлению составил 42,4 млн кубометров в сутки. Заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» вновь была отклонена украинской стороной, сообщил представитель «Газпрома».

При этом еще в начале недели через «Суджу» проходило всего 39,6 млн кубометров в сутки. Транзит просел на фоне боевых действий в Курской области, где расположена ГИС. В то же время цены на газ в Европе подскочили до $480 за 1 тыс. кубометров. Стоимость топлива поднялась так высоко впервые в 2024 году.

Ранее стало известно, что Европа за два года потратила на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине.

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