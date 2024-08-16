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Аналитики подсчитали, во сколько Западу обойдется замена Китая в мировом производстве меди

SCMP: замещение Китая в мировом производстве меди обойдется Западу в $85 млрд

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Виктор Чернов/РИА «Новости»

Замещение Китая в мировом производстве меди потребует от Запада инвестиций в размере порядка $85 млрд, пишет South China Morning Post со ссылкой на отчет аналитической компании Wood Mackenzie.

Сейчас КНР контролирует 97% глобальных мощностей по выплавке и переработке меди. Это соответствует порядка 3 млн тонн продукции. При этом производство меди в Китае осуществляется с низкими затратами и соответствует строгим экологическим стандартам.

«Идея США об отказе от низкозатратной и высокоэффективной индустрии [Китая] разрушит цепочку поставок и приведет к подорожанию меди», — отметил профессор Народного университета Китая в Пекине Чжао Сицзюн.

До этого китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group начал расследование из-за пропажи крупной партии меди из России.

Ранее мировой спрос на золото достиг исторического пика.

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