Платформа СберМобайл поможет создавать и оптимизировать управление жилыми комплексами

СберМобайл запустил первую российскую low-code платформу искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things). Об этом сообщает пресс-служба виртуального оператора связи и провайдера цифровых решений.

Решение помогает создавать инновационные жилые комплексы, а также оптимизировать управление городской инфраструктурой.

Как рассказал гендиректор СберМобайл Сергей Волков, платформа сочетает в себе преимущества отечественных технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, что повышает операционную эффективность бизнеса.

«На данный момент СберМобайл — единственный поставщик подобных платформ в России. Уверен, что SberMobile AIoT принесет пользу девелоперам, управляющим компаниям, представителям городских властей. Можно обойтись без крупных инвестиций в создание собственных IT-подразделений, а взять готовое «коробочное» решение», — отметил он.

По его словам, оно сможет решить большое количество управленческих задач при строительстве и эксплуатации объектов жилой и коммерческой недвижимости. При этом, добавил он, единая цифровая среда управления позволит оптимизировать деятельность компаний и сократить расходы.

В компании уточнили, что платформа интегрирует различные устройства, датчики, системы и сервисы в единую цифровую среду, где в одном окне можно управлять всеми системами объекта. Также в платформе можно настраивать различные сценарии работы — например, чтобы лифт автоматически приезжал на первый этаж, как только владелец квартиры паркует машину.

Кроме того, умная аналитика прогнозирует потребление ресурсов и оптимизирует расходы на содержание недвижимости, что повышает класс энергоэффективности объектов.