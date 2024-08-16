Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Платформа СберМобайл поможет создавать и оптимизировать управление жилыми комплексами

В России появилась первая AIoT-платформа для цифровизации городов

close
100%
Depositphotos

СберМобайл запустил первую российскую low-code платформу искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things). Об этом сообщает пресс-служба виртуального оператора связи и провайдера цифровых решений.

Решение помогает создавать инновационные жилые комплексы, а также оптимизировать управление городской инфраструктурой.

Как рассказал гендиректор СберМобайл Сергей Волков, платформа сочетает в себе преимущества отечественных технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, что повышает операционную эффективность бизнеса.

«На данный момент СберМобайл — единственный поставщик подобных платформ в России. Уверен, что SberMobile AIoT принесет пользу девелоперам, управляющим компаниям, представителям городских властей. Можно обойтись без крупных инвестиций в создание собственных IT-подразделений, а взять готовое «коробочное» решение», — отметил он.

По его словам, оно сможет решить большое количество управленческих задач при строительстве и эксплуатации объектов жилой и коммерческой недвижимости. При этом, добавил он, единая цифровая среда управления позволит оптимизировать деятельность компаний и сократить расходы.

В компании уточнили, что платформа интегрирует различные устройства, датчики, системы и сервисы в единую цифровую среду, где в одном окне можно управлять всеми системами объекта. Также в платформе можно настраивать различные сценарии работы — например, чтобы лифт автоматически приезжал на первый этаж, как только владелец квартиры паркует машину.

Кроме того, умная аналитика прогнозирует потребление ресурсов и оптимизирует расходы на содержание недвижимости, что повышает класс энергоэффективности объектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами