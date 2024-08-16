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СберСеллер включили в 3 рейтинга инструментов автоматизации digital-процессов

СберСеллер вошел в число лидеров карты Technology Map 2024

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Shutterstock

Сейлз-хаус для реализации рекламного инвентаря компаний и партнеров группы Сбер, СберСеллер, попал в состав карты AdIndex Technology Map 2024 по трем направлениям (рекламные сети, рекламные видеосети и управление данными), сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметила генеральный директор СберСеллера Наталья Дмитриева, сейлз-хаус Сбера создает технологически продвинутые и человекоцентричные решения.

«Далее планируем развивать каждый из сегментов и укреплять свои позиции, предлагая клиентам инновационные решения для достижения их бизнес-целей», — сказала она.

Новая карта AdIndex Technology Map создана на основе опроса 242 экспертов из 85 компаний, включая как прямых заказчиков, так и представителей рекламных агентств.

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