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Бензин Аи-95 за неделю подешевел на 2%

Биржевая цена бензина марки АИ-95 за неделю снизилась почти на 2%

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам недели опустилась на 1,8%, до 73 103 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом в конце июля цена Аи-95 поднималась до максимума 2024 года. Котировки торговались выше отметки в 75 тыс. рублей за тонну впервые с прошлого сентября, когда был зафиксирован исторический рекорд стоимости Аи-95 — 76 876 рублей за тонну.

Между тем бензин марки Аи-92 за период с 12 по 16 августа подорожал на 0,4%, до 56 132 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля выросла на 0,07%, до 61 806 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 3,5%, до 37 086 рублей за тонну.

В то же время цена мазута за неделю опустилась на 0,6%, до 29 243 рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных самолетов рухнула на 6.5%, до 79 089 рублей за тонну.

До этого россиян предупредили о подорожании бензина АИ-95 в сентябре.

Ранее экономист высмеял меры по сдерживанию цен на бензин в России.

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