Российскому бизнесу стало сложнее получить кредит

Российские банки стали ужесточать условия выдачи по корпоративным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Финансовые организации повысили требования к содержанию пакета документов для оформления займа корпоративным клиентам. Кроме того, для бизнеса также выросли ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки в июле с 16% до 18% годовых.

Ранее в стране зафиксировали рекордный объем выдачи кредитов на покупку автомобиля. По итогам июля российские банки оформили 133 тыс. таких займов на общую сумму 197 млрд рублей.

До этого в России предрекли волну банкротств граждан из-за подорожавших кредитов, в частности, ипотечных. Юрист призвал россиян не ввязываться в опасные сделки с недвижимостью, так как это грозит потерей единственного имущества и всех средств к существованию.

Ранее стало известно, почему россияне стали чаще покупать страховки.