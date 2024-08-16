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Российскому бизнесу стало сложнее получить кредит

Российские банки начали ужесточать условия корпоративного кредитования

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Shutterstock/KieferPix

Российские банки стали ужесточать условия выдачи по корпоративным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Финансовые организации повысили требования к содержанию пакета документов для оформления займа корпоративным клиентам. Кроме того, для бизнеса также выросли ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки в июле с 16% до 18% годовых.

Ранее в стране зафиксировали рекордный объем выдачи кредитов на покупку автомобиля. По итогам июля российские банки оформили 133 тыс. таких займов на общую сумму 197 млрд рублей.

До этого в России предрекли волну банкротств граждан из-за подорожавших кредитов, в частности, ипотечных. Юрист призвал россиян не ввязываться в опасные сделки с недвижимостью, так как это грозит потерей единственного имущества и всех средств к существованию.

Ранее стало известно, почему россияне стали чаще покупать страховки.

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