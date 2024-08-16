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Россия резко нарастила морские поставки угля

Platts: Россия во втором квартале нарастила морской экспорт угля на 27%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россия во втором квартале нарастила экспорт энергетического угля морем на 27% по сравнению с январем — мартом, до 37,3 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts.

Прирост обеспечили два фактора: увеличение спроса на товар со стороны Азии и Средиземноморья и снижение «курсовых» пошлин правительством РФ, отмечают аналитики.

Тем не менее в годовом выражении экспорт российского угля заметно просел. Объем перевалки по итогам первых семи месяцев составил 112,6 млн тонн, что на 11,4% уступает показателю за аналогичный период 2023-го. Лучшую динамику демонстрировали порты Дальнего Востока: в январе — июле через них прошло 64,3 млн тонн, что всего на 2,5% ниже прошлогоднего уровня.

До этого сообщалось о подорожании фрахта нефтетанкеров в российских портах. За период с 26 июля по 2 августа ставки выросли на 4–7%.

Ранее выяснилось, что Европа за два года потратила на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине.

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