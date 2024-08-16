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Продажи ESG-продуктов в B2B-сегменте Сбера превысили 1 млрд рублей

Портфель ответственного финансирования Сбера оценили в 3,1 млрд рублей

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Пресс-служба Сбера

Портфель ответственного финансирования Сбера планомерно растет и оценивается в 3,1 трлн рублей, рассказал в интервью «Ленте.ру» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что продажи ESG-продуктов в В2В-сегменте с начала года составили превысили 1 млрд рублей.

«Наша ESG-линейка существенно расширилась. К примеру, мы внедрили новую страховую программу для бизнеса, которая объединила в одном полисе защиту от кибератак и экологических рисков», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что Сбер запустил «Зеленую ипотеку», включающую не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и умные устройства, автоматизирующие управление жильем.

Ведяхин добавил, что Сбер активно сотрудничает с регионами в сфере устойчивого развития.

«С органами исполнительной власти субъектов РФ мы уже подписали 67 соглашений и разработали 42 дорожные карты ESG-трансформации», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что каждая дорожная карта учитывает специфику региона и направлена на улучшение качества жизни россиян.

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