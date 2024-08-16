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Европа за два года потратила на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине

Траты ЕС на импорт нефти и газа из РФ превысили объем помощи Киеву на €15 млрд

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Depositphotos

Затраты стран Евросоюза на импорт нефти и газа из России за последние 2,5 года превысили общий объем помощи Украине со стороны ЕС и США, пишет портал Euractiv.

Так, по информации аналитического центра CREA, с февраля 2022 года Евросоюз заплатил за поставки российского ископаемого топлива (преимущественно нефти и газа) €200 млрд. За это время Украина получила порядка €185 млрд поддержки от Запада, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.

На днях объем перекачки российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» восстановился до 42,4 млн кубометров в сутки после значительной просадки на фоне событий в Курской области.

Ранее стало известно, какая европейская страна платит меньше других за российский газ.

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