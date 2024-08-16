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Молдавию обвинили в попытке заблокировать выплаты на карты «Мир» в Гагаузии

Гуцул: власти Молдавии пытаются заблокировать выплаты на карты «Мир» в Гагаузии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Правительство Молдавии предпринимает попытки заблокировать программу выплат пенсионерам и бюджетникам Гагаузии на карты платежной системы «Мир», заявила глава автономии Евгения Гуцул. Ее слова приводит ТАСС.

«На прошлой неделе мы узнали, что на меня подали в суд, чтобы заблокировать карты «Мир», — заявила спикер.

Между Гагаузией и российским «Промсвязьбанком» действует соглашение, благодаря которому порядка 30 тыс. пенсионеров и бюджетников в автономии получают выплаты в размере 2 тыс. леев или около $115 каждый месяц.

Накануне кандидат в президенты Молдавии Василий Боля и глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыли в Москву для участия в открытии приемной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.

До этого сообщалось, что карты «Мир» заработают в Иране в течение ближайших шести месяцев.

Ранее в Киргизии допустили возобновление обслуживания карт «Мир».

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