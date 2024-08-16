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В России резко выросло число мошенников в сфере инвестиций

Число мошенников в сфере инвестиций в России за два года выросло на 25%

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Shutterstock

По итогам первого полугодия в России обнаружили более 10 тыс. доменов, связанных с инфраструктурой мошеннических инвестпроектов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании F.A.C.C.T.

За январь — май количество рекламных постов в социальных сетях, привлекающих пользователей на мошеннические сайты, взлетело в 40 раз год к году, до 7869 против 201 за пять месяцев 2023-го.

Всего за период с января 2023 года по май 2024 злоумышленники опубликовали 17 969 соответствующих рекламных постов на русском языке в Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом 98% из них было запущено только с прошлого августа.

Злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, разрабатывают приложения, имитирующие инвестпроекты и биржи, подстраивая при этом свои схемы под актуальную экономическую ситуацию. После пополнения баланса в мошеннической инвестплатформе первое время жертве могут даже демонстрировать графики об успешном росте капитала, который потом сменится падением и необходимостью новых вложений.

Аналитики объясняют такой резкий рост активности злоумышленников в этом направлении популяризацией мошеннических партнерских программ, которые позволяют масштабировать незаконный бизнес и увеличивать прибыль за счет разделения задач.

Ранее россиянам рассказали о трех схемах мошенников, нацеленных на пенсионеров.

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