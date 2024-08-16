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Восемь федеральных инициатив объединили в один большой нацпроект

Ведомости: правительство РФ подготовило главный нацпроект по развитию экономики

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России подготовило главный национальный проект по развитию экономики, который объединил в себе восемь федеральных инициатив. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Уточняется, что восемь инициатив также определяют восемь основных направлений работы: малый и средний бизнес, финрынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока — «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Новый нацпроект предусматривает достижение высоких показателей с шестилетним горизонтом планирования — 2025–2030 годы, при этом большинство верхнеуровневых показателей повторяют то, о чем говорилось в майских указах президента России Владимира Путина.

Стоимость национального проекта, как уточняет издание, составит 2,7 трлн рублей — эта сумма выше, чем в июле, когда правительство оценило стоимость реализации проекта в 1,9 трлн рублей. Однако в проекте правительства существуют также альтернативные сценарии — в том числе эконом-вариант, где уровень показателей будет ниже, как и стоимость проекта.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности по нацпроектам между вице-премьерами.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.

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