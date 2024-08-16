В России подорожало малиновое варенье. Средний чек на покупку этого десерта в магазинах за год вырос на 7%, до 258 рублей за баночку 250 грамм с 1 июля по 10 августа 2024-го. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» ко Дню малинового варенья 16 августа.

В онлайн-магазинах варенье еще больше прибавило в цене (+9% за год, до 366 рублей за банку в среднем).

«На фоне снижения садового урожая в домохозяйствах из-за весенних заморозков и меньшего объема зимних заготовок в этом году выше спрос на варенье из магазина. Это особенно отчетливо выражается в продажах консервированного малинового варенья в крупных городах, где растет доля онлайн-покупок. Также выросли цены на товары для заготовок варенья», — отметили аналитики ресурса.

Они пояснили, что к таким товарам относятся стеклянные банки, крышки на банки, закаточные машинки (механическое устройство для консервирования. — прим. ред.). Подорожал и столовый уксус.

Аналитики добавили, что из-за весенних заморозков и снижения урожая в садах на огородах дачников и сельчан этим летом меньше зимних заготовок.

По данным ресурса, в топ-продаж банок для варенья вошли тара объемом 0,5 и 1 л, в то время как в прошлом году чаще брали банки 0,5 и 3 л (чаще рассчитанные на компоты). В этом году металлических крышек больше берут с золотым лакированием, в упаковках по 50 шт. Среди закаточных устройств, как и в прошлом году, наиболее популярны «машинки-улитки» с полуавтоматическим перемещением ролика.

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