Стало известно, сколько россиян рассчитывают на увеличение бонусов на работе

Почти 43% россиян хотели бы расширения соцпакета от работодателей. Об этом свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, копия есть у «Газеты.Ru».

Еще 23% респондентов отметили, что в настоящее время не имеют соцпакета и ищут работу с его наличием. При этом 17% считают свой текущий соцпакет достаточным, а еще 17% заявили, что не нуждаются в нем вовсе.

Наиболее востребованной опцией соцпакета оказалась медицинская страховка (ДМС) — ее отметили 71% опрошенных. На втором месте — годовые бонусы и премии (65%), на третьем — компенсация транспортных расходов (48%).

«В условиях высокой конкуренции на рынке труда социальный пакет может стать решающим фактором при выборе работодателя. Компании, предлагающие широкий спектр социальных льгот, чаще всего привлекают лучших специалистов и снижают текучесть кадров», — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Среди других популярных опций соцпакета — дополнительные дни отдыха (36%), компенсация расходов на мобильную связь (32%) и корпоративная пенсия (27%).

Ранее спрос на страхование имущества вырос на фоне высокой инфляции.