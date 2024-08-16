Стало известно, сколько москвичей готовы купить дом

После отмены льготной ипотеки под 8% каждый восьмой опрошенный москвич — 13% — готов купить или построить дом в 300 км от столицы. Это следует из опроса, проведенного компанией «Дачный Сезон» среди 1127 россиян. Результаты есть у «Газеты.Ru».

68% респондентов останутся в городе, а 19% пока не приняли решение о своих предпочтениях.

Большинство из желающих обзавестись домом — 72% — обратятся в банк за кредитом. Из них 60% возьмут ипотеку по госпрограмме, а 10% — потребительский кредит или рыночную ипотеку. 13% займут на строительство дома у родственников или друзей. 17% граждан купят дом без привлечения займов.

Из тех, кто обратится за госпрограммой, 58% возьмут семейную ипотеку под 6%, а 19% — IT-ипотеку под 5-6%. Еще 13% назвали сельскую ипотеку под 3%, а 10% — ипотеку для госслужащих.



«Собственный дом на земле сегодня для многих — место силы, однако инвестировать в свой комфорт потребители готовы с определенными условиями. В первую очередь россиян интересуют поселки с развитой инфраструктурой и в доступности от крупных городов, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга»», — отметил креативный директор «Дачного Сезона» Тимур Дасаев.

С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее выдачи.

Ранее сообщалось , что в Москве начали дешеветь квартиры.