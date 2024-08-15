Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа начала отказываться от сжиженного газа в пользу трубопроводного

Россия, Норвегия и Азербайджан нарастили поставки трубопроводного газа в Европу

close
100%
Shutterstock

По данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в июле закупки сжиженного природного газа в регионе упали на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, до 6,34 млн тонн – минимального уровня с сентября 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет организации.

«Более слабый импорт СПГ в Европу был обусловлен снижением потребления газа, высоким уровнем запасов, стабильным импортом трубопроводного газа и значительным спредом спотовых цен на СПГ между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой», – поясняется в отчете ФСЭГ.

В то же время, поставки трубопроводного газа в регион растут. За январь-июль Европа импортировала 93 млрд м³ газа, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основными драйверами роста стали Россия (экспорт вырос на 3,1 млрд м³), Норвегия (+1,4 млрд м³) и Азербайджан (+0,7 млрд м³).

«Российские и азербайджанские поставки в 2024 году демонстрируют рост ежемесячно. За семь месяцев экспорт из России по «Турецкому потоку» на европейский рынок вырос на 44%, а по украинскому маршруту – на 24%», – отмечает организация.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство сообщило , что в июле мировое предложение нефти выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн баррелей. Это стало возможным благодаря увеличению поставок странами ОПЕК+, такими как Ирак и Саудовская Аравия. По прогнозам, в 2024 году предложение нефти продолжит расти.

Ранее украинская вылазка в Курске обеспокоила европейских трейдеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами