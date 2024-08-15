Европа начала отказываться от сжиженного газа в пользу трубопроводного

По данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в июле закупки сжиженного природного газа в регионе упали на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, до 6,34 млн тонн – минимального уровня с сентября 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет организации.

«Более слабый импорт СПГ в Европу был обусловлен снижением потребления газа, высоким уровнем запасов, стабильным импортом трубопроводного газа и значительным спредом спотовых цен на СПГ между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой», – поясняется в отчете ФСЭГ.

В то же время, поставки трубопроводного газа в регион растут. За январь-июль Европа импортировала 93 млрд м³ газа, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основными драйверами роста стали Россия (экспорт вырос на 3,1 млрд м³), Норвегия (+1,4 млрд м³) и Азербайджан (+0,7 млрд м³).

«Российские и азербайджанские поставки в 2024 году демонстрируют рост ежемесячно. За семь месяцев экспорт из России по «Турецкому потоку» на европейский рынок вырос на 44%, а по украинскому маршруту – на 24%», – отмечает организация.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство сообщило , что в июле мировое предложение нефти выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн баррелей. Это стало возможным благодаря увеличению поставок странами ОПЕК+, такими как Ирак и Саудовская Аравия. По прогнозам, в 2024 году предложение нефти продолжит расти.

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