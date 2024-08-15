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Организаторы премии «Бренд года в России» помогут компаниям-участникам наладить контакты

Участникам конкурса «Бренд года в России» рассказали о трендах импортозамещения

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Пресс-служба премии «Бренд года 2024»

Бренд-клуб национальной премии «Бренд года в России 2024» собрал участников конкурса на площадке «Старт хаб» на Красном Октябре в столице. Представители компаний, претендующие на премию, смогли познакомиться друг с другом, наладить деловые контакты и узнать о новых номинациях конкурса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Исполнительный директор премии «Бренд года в России 2024» Ольга Маркелова представила команду премии участникам второго отборочного этапа, рассказала о новых номинациях конкурса, разработанных совместно со стратегическими индустриальными партнерами — Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР).

Она отметила, что основанный организаторами премии Бренд-клуб получил отклик среди участников конкурса, а также был поддержан членами экспертного жюри.

«Встречи клуба стали регулярными, и нам приятно видеть, какую пользу от нетворкинга получают все гости данных мероприятий. Особо важно, что клуб становится своеобразным инструментом поддержки отечественных компаний, тут завязываются деловые контакты, способствующие развитию брендов», — сказала Маркелова.

Председатель оргкомитета премии, вице-президент Российской академии общественных связей Сергей Трофименко и председатель высшего консультативного совета премии Виталий Расницын рассказали об актуальности создания товаров и услуг в области импортозамещения.

Руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева, отметила, что российским брендам необходимо реализовывать новые каналы коммуникации со своими потребителями для выхода на более широкую аудиторию.

Директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина представила исследование на тему: «Ключевые тренды рынка глазами покупателя».

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят в ноябре.

Официальный медиапартнер премии — медиахолдинг Rambler&Co.

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