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Рубль укрепил позиции во внешней торговле России

ЦБ: доля рублевых платежей в торговле РФ достигла 43%

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Shutterstock

Доля рублевых платежей в российской внешней торговле достигла рекордных 43% в июне 2024 года. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Этот показатель превысил предыдущий максимум марта (42,7%). Рост рублевых расчетов наблюдался как в импорте, так и в экспорте. При оплате импорта доля рубля выросла до 42,9%, а при оплате экспорта — до 43%.

Одновременно с этим доля платежей в валютах недружественных государств снизилась до минимума в 18%. Особенно заметно сократилось использование токсичных валют в торговле со странами Азии: до 13,1% при импорте и 12,5% при экспорте.

«Объем импорта товаров и услуг РФ во втором квартале 2024 года увеличился по сравнению с первым кварталом на 6,5%, до $90,1 млрд, а оплаченных рублями — на 24,5%, до $37,8 млрд», — отмечается в отчете ЦБ РФ.

Экспорт также показал рост: общий объем увеличился на 3,8% до $115,3 млрд, а оплаченный рублями — на 4,5% до $46,3 млрд.

ЦБ РФ подчеркивает, что в условиях действующих валютных ограничений курс рубля в большей степени определяется балансом спроса импортеров на иностранную валюту и ее предложения со стороны экспортеров.

До этого в ЦБ рассказали о росте профицита внешней торговли России в июле.

Ранее Россия сократила свои резервы за рубежом.

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