Россия стала чаще отказываться от перевозки нефтепродуктов через Красное море

Российский морской экспорт нефтепродуктов в Азию через мыс Доброй Надежды в июле вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекордных 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG.

Основную долю экспорта составила нафта — 0,83 млн тонн. Кроме того, по маршруту следовал мазут, отгруженный в российских портах Балтики Усть-Луга и Высоцк, а также дизельное топливо с низким содержанием серы из Приморска.

Российские поставщики нарастили поставки в азиатские страны по пути вокруг Африки из-за повышенного риска нападений со стороны хуситов в Красном море. В 2024 году по меньшей мере три судна с российскими нефтепродуктами подверглись нападению со стороны йеменских хуситов. В их числе судно Chios Lion под флагом Либерии, загруженное в июле в российском черноморском порту Туапсе примерно 90 тыс. тонн мазута.

Тем не менее большинство судов с российскими нефтепродуктами по-прежнему выбирают более короткий и быстрый путь в Азию через Суэцкий канал. В марте хуситы заверили и Китай, и Россию, что их суда безопасно пройдут через Красное море.

До этого аналитики отметили, что напряженность в Красном море повышает значимость Северного морского пути.

Ранее в «Росатоме» спрогнозировали резкий рост транзита в Китай по Севморпути к 2030 году.