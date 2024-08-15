Аналитики предупредили о высоком риске соц конфликтов в Америке

Вероятность массовых волнений в США в ближайший год составляет 2,9%. Это третий худший показатель среди крупнейших мировых экономик после Турции и России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Риск внутреннего конфликта в Штатах более чем вдвое превышает уровень в таких государствах, как Канада, Германия и Австралия. Модель учитывает эрозию институтов и рост фракционных противоречий, что «серьезно повысило опасность вооруженного противостояния», отмечает издание.

«Хотя прогнозы редких событий вроде гражданских беспорядков несут большую неопределенность, модель полезна для анализа растущих рисков в США. Результаты не обнадеживают», — пишет аналитик Bloomberg Economics Ник Холлмарк.

Это совпадает с недавними опросами: половина респондентов в «колеблющихся» штатах ожидает насилия на выборах. Методика основана на работах Группы по политической нестабильности, которая выявляла факторы уязвимости государств.

Модель оценивает, является ли страна полноценной демократией, автократией или «анократией» со слабыми институтами, где разногласия сложно разрешить легальным путем. В 2020 году США балансировали на грани «анократии».

Второй фактор - фрагментация общества, измеряемая индексом Fragile States с учетом межгрупповых разделений. Здесь США ближе к Индонезии, чем к Канаде и Японии.

«Уровень политической риторики, недостаток уважения между лидерами и доступность оружия создают в США благодатную почву для конфликтов, усиленных интернет-связями», — отмечает эксперт Монти Маршалл.

Пока экономические издержки нестабильности для США невелики. Но «если институты продолжат ослабевать, а насилие расти, статус доллара и низкая стоимость займов окажутся под угрозой», — предупреждает Холлмарк.

До этого в США пообещали рассмотреть законодательный запрет на завышение цен на продукты.

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